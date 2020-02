Anderlecht is bijna rond met Poolse ploeg voor transfer van overbodige Saief

De loonlijst van Anderlecht is bijna een overbodige spelers armer. Kenny Saief is op weg naar de uitgang.

Anderlecht is volgens Het Laatste Nieuws in verregaande onderhandelingen met het Poolse Legia Gdansk over een verhuur van Kenny Saief. De Amerikaan past niet in de plannen van de technische staf. Hij speelde dit seizoen geen enkele keer voor de hoofdmacht van RSCA, wel met de beloften. De huurdeal zou zonder aankoopoptie worden afgesloten.

Saief werd eerst een half jaar gehuurd door Anderlecht, waarna de club hem in de zomer van 2018 definitief overnam van KAA Gent. De wintermercato in België zit er al een poos op, maar in Polen kan er nog getransfereerd worden tot 2 maart.