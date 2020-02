Hein Vanhaezebrouck wikt en weegt: "Er is geen betere spits in België"

Hein Vanhaezebrouck is altijd al een man van de meningen geweest en dat is ook anno 2020 niet anders.

Zo heeft hij ook zijn mening over Dieumerci Mbokani, de spits van Antwerp die volop bezig is met strijden om de topschutterstitel in de Jupiler Pro League.

Geen betere spits

"Er is in België geen betere spits", is Vanhaezebrouck erg duidelijk in De Zondag. "Hij is zo compleet ... En wat hij nog doet op zijn leeftijd is ongelooflijk."

"Hij gaat telkens voorop in de strijd. Zoals Mbokani en Refaelov liepen tegen Cercle bij een 1-0 achterstand met tien tegen elf? Daar keek ik echt van op."