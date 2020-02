Exact eén jaar na laatste speelminuten van Dimata: "Hij wil dit seizoen nog in actie komen"

Vandaag is het exact één jaar geleden dat Landry Dimata voor het laatst in actie kwam voor Anderlecht. De jonge spits speelde toen 64 minuten mee tegen Zulte Waregem.

De terugkeer van Dimata wordt keer op keer uitgesteld. Intussen traint hij nog steeds niet met de groep. Zijn makelaar Jérémy Pastel gaf vandaag een update in de kranten van Sudpresse.

"Landry traint individueel om er zeker te zijn dat zijn knie alle inspanningen opnieuw aankan", aldus Pastel. "Hij verdeelt zijn tijd tussen Anderlecht en Antwerpen, waar hij traint bij Lieven Maesschalck. Alles gaat goed: zowel fysiek als mentaal. Hij wil dit seizoen nog op het veld staan.”

Er was veel te doen over de niet-selectie van de spits voor de winterstage, maar dat is intussen uitgeklaard: "Ik kreeg een logische verklaring en merkte een positieve ingesteldheid van hun kant”, besloot Pastel.