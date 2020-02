Vanlerberghe windt er geen doekjes om voor match tegen Charleroi: "Allerlaatste kans om op trein richting play-off 1 te zitten"

KV Mechelen wacht nog op zijn eerste punten van 2020. Dinsdag krijgt het al een nieuwe kans om iets te rapen in de door hevige mist uitgestelde match tegen Charleroi. De Carolo's hebben zich als serieuze kandidaat voor play-off 1 gemanifesteerd, de Maneblussers moeten zich nog reppen voor de top-6.

Dat beseft Jordi Vanlerberghe maar al te goed. Hij maakte de 2-1 tegen Cercle Brugge, maar was alles behalve tevreden over het verloop van de avond. "Ons doel was een 6 op 9 halen (tegen Cercle, Charleroi en Anderlecht, nvdr.) en dan wil je toch beginnen met een zege. Nu kan het nog, maar het zijn wel twee moeilijke matchen", liet Jordi Vanlerberghe optekenen na de nederlaag tegen de rode lantaarn.

Maar het geloof om bij de eerste zes te eindigen blijft in leven. De achterstand op Racing Genk, de zesde in de stand, bedraagt drie punten. "Is het over? Zeker niet! Het zijn nog zes matchen en we moeten toewerken naar 48 punten. Dat zal op deze manier echter niet lukken." Om 48 punten te halen moet Mechelen nog 14 op 18 halen.

Er moet met andere woorden snel geoogst worden, want in 2020 oogt de balans met 0 op 9 erg pover, zeker omdat er tegen Cercle en Standard meer in zat. Veel tijd om rouwig te zijn is er echter niet. "Gelukkig spelen we dinsdag al terug. Het moet er dan wel ‘vol op’ zijn, want dat is de allerlaatste kans om mee op de trein richting play-off 1 te zitten. We moeten die match winnen, zo simpel is het", wond Vanlerberghe er geen doekjes om.