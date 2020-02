Zulte Waregem geeft play-off 1 nog niet op: "Er resten ons nog vijf wedstrijden"

Zulte Waregem kreeg zaterdagavond een stevige opdoffer te verwerken in de strijd om play-off 1. Het verloor met 4-0 van Charleroi.

Aanvoerder Davy De Fauw weigert echter de handdoek in de ring te gooien. “Er blijven nog vijf wedstrijden te spelen en onze concurrenten hebben een zwaar programma. We moeten er in blijven geloven.”

Zulte Waregem strijdt met Racing Genk, KV Mechelen en Anderlecht om een plaatsje bij de eerste zes. Al is ook Standard nog niet buiten schot.