Standard dient klacht in, maar handtekening voorzitter Venanzi staat wel onder alle 'scoutingcontracten'

Sporza kwam gisteren met het nieuws dat Standard klacht indient bij de burgerlijke rechtbank tegen ex-coach Aleksandar Jankovic en ex-sportief directeur Olivier Renard. De Rouches worden immers onderzocht door het gerecht voor het indienen van valse facturen.

Die 'scoutingsfacturen' waren de geliefkoosde actie van Dejan Veljkovic om in het zwart geld te kunnen betalen aan zijn netwerk. Volgens HLN zou vooral Jankovic zo veel geld gekregen hebben. Hij zou in 2016 zo'n 200.000 euro gekregen via een scoutingsfactuur die door de Rouches ondertekend werd.

Veljkovic zou hem daarna nog meer geld toegestoken hebben. Olivier Renard zou onder tafel zo ook geld gekregen hebben, maar bij hem zou het om bedragen van 20 à 30.000 euro gegaan zijn. Standard dient nu klacht in, maar de scoutingsrapportern - waarvan eentje van een bedrag van 1 miljoen euro - werden wel ondertekend door voorzitter Bruno Venanzi.