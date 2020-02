Anderlecht in play-off 1? "Ze verdienen het niet, maar misschien mogen ze de concurrentie bedanken"

Anderlecht maakt nog kans op play-off 1. Dankzij een 7 op 9 doen ze nog volop mee, maar daar mogen ze ook de concurrentie voor bedanken. Walter Baseggio geeft Anderlecht nog een kans om in de top 6 te komen, ondanks een wisselvallig seizoen.

Anderlecht kan nog steeds play-off 1 halen, wat bijna ondenkbaar was na de nederlaag tegen Club Brugge midden januari. Ze staan op drie punten van een zesde plaats, maar Racing Genk speelt donderdag nog op het veld van Antwerp.

Volgens Walter Baseggio zouden ze het echter niet verdienen. "Ze hebben alle kaarten in handen, maar voor het hele seizoen verdienen ze het niet," aldus de ex-speler van Anderlecht.

Want sinds het begin van het seizoen heeft Anderlecht zijn ups en downs gehad. Net als in het begin van het jaar 2020, met goede wedstrijden tegen Club Brugge en Gent, maar zeer gemiddelde prestaties tegen Moeskroen en Cercle Brugge. "Ze hadden een zeer goede wedstrijd in Gent, maar tegen Cercle Brugge en tegen Moeskroen, was het eerlijk gezegd niet goed", merkt Baseggio op.

Als ze zo spelen, halen ze het nooit.

Als ze de laatste vijf wedstrijden zo spelen, zullen ze het nooit halen," geeft hij mee. "Het is moeilijk uit te leggen. Als je bij Anderlecht speelt, moet je elke wedstrijd met dezelfde mentaliteit benaderen en ik heb het gevoel dat dat niet het geval is".

En ondanks alles is Anderlecht in de ogen van iedereen opnieuw een top 6-kandidaat geworden. "Ze hebben ook een beetje geluk, want KV Mechelen en Zulte Waregem blijven ter plaatse trappelen, en Racing Genk heeft het moeilijk gehad. De wedstrijd in Mechelen wordt heel belangrijk, misschien wel de belangrijkste wedstrijd van het seizoen", besluit Walter Baseggio.