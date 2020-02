🎥 Schitterend doelpunt brengt Charleroi dicht bij play-off 1: "Een geweldig collectief doelpunt!"

Charleroi won gisterenavond van KV Mechelen na een zeer knap doelpunt van Fall. Het brengt Charleroi ook een stap dichter bij play-off 1.

Sporting de Charleroi zal dinsdagavond slechts twee minuten getwijfeld hebben tegen KV Mechelen. 120 seconden na de gelijkmaker van William Togui trokken de Zebra's hun beste troeven uit de kast om de zege binnen te halen. Rezaei, Morioka, Bruno en Fall zorgden samen voor een zeer mooi collectief doelpunt.

Ik wist dat de bal er ging komen.

"Het was een zeer mooi doelpunt. Het was ook goed opgebouwd," zegt Massimo Bruno. "Het was een collectief doelpunt. Ik wilde de bal achter de verdediging zetten en Mamadou deed de rest door het beter te doen dan zijn verdediger."

Fall had niet meer gescoord sinds 18 januari. "Het is te danken aan het team en aan Massimo die mij de assist gaf," glimlacht Mamadou Fall. "Hij speelt heel goed. Ik wist dat de bal daar ging komen en toen ik eenmaal voorbij mijn verdediger was, hoefde ik alleen maar mijn voet te zetten om af te werken."