Vadis wou in 2018 zelf terugkeren naar Anderlecht: "Maar toen lieten ze me duidelijk weten dat ze niet geïnteresseerd waren"

Vadis Odjidja zet momenteel de lijnen uit bij KAA Gent. Nochtans polste de middenvelder ook zelf naar een terugkeer naar RSC Anderlecht. Maar in Brussel had men er geen oren naar.

We schrijven juni 2018. Vadis Odjidja wil na omzwervingen langs Duitsland, Engeland, Polen en Griekenland terugkeren naar België. De middenvelder tekende een contract bij KAA Gent, maar ook RSC Anderlecht kreeg de kans om hem terug te halen. “

“Er zijn op diverse momenten gesprekken geweest om terug te keren naar Anderlecht”, geeft Vadis toe in Het Laatste Nieuws. “Maar toen lieten ze me duidelijk weten dat ze niet geïnteresseerd waren.”

Voor mij was het op dat moment klaar. Ik had andere opties

Nochtans had paars-wit wel een type zoals Vadis kunnen gebruiken. “Maar voor mij was het op dat moment ook klaar. Ik had andere opties. Of er achteraf nog gesprekken zijn geweest. Geen idee. Alleszins niet met mij persoonlijk.”