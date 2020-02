Licht aan het einde van de tunnel: Vercauteren krijgt er twee (welgekomen) opties bij op het middenveld

De koorknapen van Anderlecht verbaasden vorig weekend vriend en vijand met een schitterende prestatie in Fort Ghelamco. Coach Vercauteren kan voortborduren op de prestatie en krijgt nu nog meer goed nieuws.

De uitpuilende paarswitte ziekenboeg wordt weer wat lichter. Anderlecht meldt via hun officiële kanalen dat zowel Yari Verschaeren als Pieter Gerkens (gedeeltelijk) terug meetrainen met de groep.

Verschaeren is zo goed als hersteld van zijn enkelblessure. Paars-wit probeert hem klaar te stomen voor de play-offs. Gerkens sukkelde de afgelopen maanden dan weer met de hiel, de ex-Genkie werd in het begin van het seizoen nog gebruikt als joker in de spits.

Twee ongetwijfeld welgekomen opties erbij voor Frank Vercauteren, want jonkies als Sambi Lokonga en Jeremy Doku zitten stilaan op hun tandvlees na de vele (noodgedwongen) minuten van afgelopen weken.