De strijd om play-off 1 wordt nog bikkelhard, wie denkt u dat het gaat halen?

De strijd om play-off 1? Die wordt de komende vijf weken nog bikkelhard, zoveel is nu al duidelijk. Genk pakte wel opnieuw een nuttig puntje in Antwerp, maar er zijn nog kapers op de kust.

Standard lijkt met 42 punten stilaan de schaapjes op het droge te hebben als ze de komende weken nog een of twee keer winnen, gezien het verschil met het nummer 7 toch al acht punten bedraagt. KRC Genk heeft met 38 punten dan weer nog flink wat arbeid te verrichten.

De komende vijf weken kan er in ieder geval nog veel veranderen. Drie ploegen staan momenteel op 34 punten en willen de kloof met Genk zo snel mogelijk opnieuw kleiner proberen te maken. Bovendien lijkt ook STVV (32 punten) de flow te hebben gevonden, waardoor ook zij misschien nog een rolletje kunnen spelen.

Genk (38 punten)

KRC Genk heeft de wind eindelijk wat in de zeilen en wil doorgaan op dat elan. Met nog thuismatchen tegen Standard, Club Brugge en Mechelen is het programma wel niet van de poes. Mogelijk moeten dus ook puntne gepakt worden in Oostende of Kortrijk.

Zulte Waregem (34 punten)

Essevee zag de voorbije weken zowel de bekerdroom uiteenspatten als de strijd om play-off 1 steeds moeilijker worden door enkele pijnlijke nederlagen. De komende weken zijn er tegen Moeskroen (thuis), Oostende (uit) en Kortrijk (thuis) geen excuses. Daarna wachten duels op Anderlecht en thuis tegen Standard om wie weet toch nog de droom te vervolledigen.

KV Mechelen (34 punten)

Malinwa verloor zijn vier afgelopen wedstrijden en is zo slecht aan 2020 begonnen. "Laat ze ons maar afschrijven", klonk het al meermaals. In een rechtstreeks duel met Anderlecht hebben ze wel niet al te veel keuze meer. Daarna wachten nog Waasland-Beveren (thuis), STVV (uit), Eupen (thuis) en Genk (uit).

Anderlecht (34 punten)

De moeilijkste wedstrijden lijken achter de rug te zijn voor paars-wit. Na de match op Mechelen wacht nog Eupen (thuis), Waasland-Beveren (uit), Zulte Waregem (thuis) en STVV (uit). Kan het dan toch nog voor paars-wit?

STVV (32 punten)

STVV krijgt nog rechtstreekse thuisduels tegen Mechelen en Anderlecht en mag ook nog thuis tegen Cercle Brugge spelen, maar met uitmatchen in Gent en Standard lijkt het niet makkelijk te gaan worden om nog in de top-6 te raken. Ze kunnen wel scherprechter spelen.