Vrancken tempert verwachtingen rond Play-Off 1: "Een must win game? Voor Anderlecht wel"

In de cruciale duels lijkt KV Mechelen voorlopig het onderspit te moeten delven in de strijd om Play-Off 1. Wouter Vrancken hoopt dat het zaterdag tegen Anderlecht anders uitdraait.

De nervositeit lijkt zo zijn tol te eisen binnen de spelersgroep van KV Mechelen. Coach Vrancken wil de druk afhouden: “Een must win game? Voor Anderlecht wel. Zij moeten winnen. Wij willen vooral heel erg graag winnen", beweert de Mechelse T1 in Het Nieuwsblad.

Outsider

Toch mag Vrancken sowieso al terugkijken op een meer dan geslaagde rentree in 1A: "In het begin van het seizoen waren we zogezegd nog een degradatiekandidaat. Nu zijn we nog altijd een outsider voor PO1. Dat geeft toch wel aan dat we dit seizoen iets positiefs hebben gerealiseerd.”

Zoete smaak van de overwinning

Toch snakt men achter de Kazerne naar de eerste overwinning in 2020: “Natuurlijk. Het is toch logisch dat iedereen nog eens wil winnen als we vier keer op rij hebben verloren."

"Ook omdat we het gevoel hebben dat we tegen Standard, AA Gent en in Charleroi meer verdienden. We hebben in 2020 nog niet gekregen wat we verdienden. Daar moeten we verandering in proberen brengen.”