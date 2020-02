Anderlecht ziet twee belangrijke spelers terugkeren, maar nog steeds geen Roofe, Chadli,...

Veel keuze heeft Frank Vercauteren niet meer. Dit weekend in Mechelen moet hij bijna Dejan Joveljic in de spits zetten. Veel schrik heeft hij daar niet voor. "Dat is een echte goalgetter, voor de goal geeft hij geen bal meer af."

Vincent Kompany en Elias Cobbaut zijn zaterdag inzetbaar, mits ze geen terugval kennen vandaag op training. Francis Amuzu heeft donderdag dan weer de training moeten verlaten en is onzeker met een quadricepsblessure. Gerkens is op de weg terug en Verschaeren zou volgende week volledig bij de groep moeten aansluiten. Voor Nacer Chadli komt de wedstrijd Achter de Kazerne te vroeg. Volgende week wordt zijn situatie weer herbekeken. Hij revalideert van zijn kuitblessure bij Lieven Maesschalck. Kemar Roofe laat deze namiddag een echo nemen en is uiteraard ook nog niet beschikbaar.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg KV Mechelen - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (15/02).