Kompany wist dat dit kon gebeuren: "Als je met -18-jarigen speelt moet je daar rekening mee houden"

Een vaderlijke arm rond de troosteloze Jérémy Doku, meer kon Vincent Kompany ook niet doen. Na de wedstrijd kon hij ook de impact van die rode kaart niet verbloemen. "We betaalden cash!"

Dokudrama! Kompany kon niet ontkennen dat de rode kaart het kantelpunt van de wedstrijd was. Na de rode kaart kwam Anderlecht er niet meer aan te pas. Gestuwd door hun publiek denderde KV Mechelen over paars-wit heen. "Het maakt deel uit van het leerproces", zuchtte Vince The Prince. "Voor de uitsluiting hadden we de hele wedstrijd onder controle. Dat veranderde helemaal toen we met tien stonden."

Kompany moet telkens naar lichtpunten zoeken, maar nu komen die wel heel magertjes over. "We hebben die eerste helft laten zien wat we kunnen als ploeg. Er zijn geen excuses. Dit is zelfs geen verrassing voor mij. Als je speelt met -18-jarigen weet je dat ze op een bepaald moment iets gaan doen dat impact heeft op een wedstrijd."

Deze zou echter wel eens meer impact kunnen hebben dan enkel op de wedstrijd. Het zou herinnerd kunnen worden als de fout die Anderlecht definitief play-off 1 kostte. "Ik heb in heel mijn leven nog niets opgegeven en daar ga ik nu ook niet mee beginnen", benadrukte Kompany.