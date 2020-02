Ook op sociale media is iedereen het eens: "Elke Belgische topclub gaat deze zomer toch aankloppen voor hem?"

Die 17-jarige knaap heeft een lichaam dat doet vermoeden dat hij een paar jaar ouder is. Vranckx troefde Zulj fysiek af en gaf bij zijn goal Vincent Kompany het nakijken. Dan heb je toch wel heel wat in je mars! Dat zag ook iedereen op sociale media...

Elke Belgische topclub gaat in de zomer toch aankloppen voor #Vranckx ? #kvmand

Het is nu helemaal duidelijk. Met Vranckx kan je naar de oorlog. #kvmand #fact

Als je nog 1 plaats op het middenveld hebt en je hebt keuze uit Vranckx en Zulj, dan is de keuze toch heel eenvoudig. Die jongeling kan als hij de komende jaren de juiste transferkeuzes maakt, uitgroeien tot een (inter)nationale topper #kvmand

Au passage : message @CouckeMarc faut arrêter avec les vlap et zulj et recruter Vranckx et peut-être voir pour utiliser Adrien comme monnaie.