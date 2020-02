Clement duidelijk: "Leek soms meer op een handbalwedstrijd"

Philippe Clement won met Club Brugge van Waasland-Beveren, al was het absoluut niet makkelijk tegen een erg verdedigend bezoekend team.

"Al bij al is dit een verdiende overwinning", vond Philippe Clement. "Het doelpunt dat we tegenkregen was een hold-up en we hebben een hele match gepusht om te scoren."

"Op een bepaald moment had ik eerder het gevoel dat we naar een handbalwedstrijd aan het kijken waren, maar dat mag natuurlijk ook als tegenstander. Daar is zeker niets verkeerds mee."