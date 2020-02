Charles De Ketelaere nu ook over de landsgrenzen bekend: "Vervanger van Vanaken met snel aanpassingsvermogen"

Een van de revelaties van de laatste maanden, dat is Charles De Ketelaere. De youngster van Club Brugge krijgt veel speelminuten van Philippe Clement. Ook buiten onze landsgrenzen begint men kennis te maken met het jonge talent van Brugge.

In het Nederlandse voetbaltijdschrift Voetbal International gaat men elke week op zoek naar jonge talenten die indruk maken. Deze week is het de beurt aan Charles De Ketelaere.

"Veel Belgische voetbalvolgers en coaches zien De Ketelaere als vervanger van Vanaken", staat er te lezen. "Net als Vanaken heeft De Ketelaere eerder de bouw van een verdediger, maar is hij op zijn best in een aanvallende rol achter de spits. Door zijn lengte en manier van lopen oogt hij trager dan hij is."

"In balbezit is hij een speler die het spel versnelt, ploeggenoten met een pass kan vrijspelen of ruimte schept door een tegenstander uit te spelen. NIet onbelangrijk is zijn snelle aanpassingsvermogen en intelligentie."