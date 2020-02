Voormalig trainer en Ajax-icoon Barry Hulshoff is overleden

Triestig nieuws uit Nederland. Barry Hulshoff is niet meer. Als voetballer groeide hij uit tot een echt icoon bij Ajax. Als trainer was Hulshoff ook bij een handvol Belgische ploegen aan de slag.

In de eerste plaats zal altijd de band van Hulshoff met Ajax bijblijven. In de jaren '70 stapelde de ploeg de successen op en was de verdediger één van de grote steunpilaren. In deze periode werd Hulshoff met Ajax zes keer Nederlands kampioen.

Als trainer was Hulshoff echter hoofdzakelijk in België actief. Zowel Lierse, Westerlo, Beerschot, Sint-Truiden, Eendracht Aalst en KV Mechelen heeft hij onder zijn hoede gehad. Zijn trainersloopbaan eindigde in 2002 bij KV Mechelen.

Hommage

Ajax is van plan om bij zijn volgende wedstrijd hommage te brengen aan Hulshoff. De man werd 73.