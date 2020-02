Slecht nieuws voor Anderlecht? Verdediger heeft last van zijn knie en moet een scan ondergaan

Geen Derrick Luckassen gisteren op training bij Anderlecht. De verdediger zou last hebben van een knieblessure en hij moet een scan ondergaan. Voor Yari Verschaeren is er beter nieuws, want hij lijkt terug te keren.

Anderlecht liet dit weekend dure punten liggen in strijd om play-off 1 en ze moeten het de komende weken misschien wel doen zonder Derrick Luckassen. De verdediger heeft last van een knieblessure en hij moet een scan ondergaan. Toch was er ook goed nieuws voor Anderlecht, want Yari Verschaeren was terug op training en lijkt geen last meer te hebben van zijn blessure. Volgens Het Nieuwsblad hopen ze dat de flankaanvaller enkele minuten kan spelen tegen Eupen.