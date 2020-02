Anderlecht-fans plannen acties zondag: protest en witte zakdoeken

De Anderlecht-fans uit de vakken N5 en N6 zijn van plan om zondag tegen Eupen van zich te laten horen. Zij zien de wedstrijd tegen Zulte Waregem aan zich voorbijgaan omwille van de straf voor de voetzoeker die in de wedstrijd tegen Club Brugge gegooid werd.

Het is al een hele week duidelijk dat die supporters zich niet echt kunnen vinden in de beslissing van de club om niet in beroep te gaan. Of ze hadden tenminste verwacht dat Anderlecht zelf naar een oplossing ging zoeken door de vrije plaatsen beschikbaar te stellen voor hen.

Zondag tegen Eupen worden er dan ook acties gepland. De betrokken supporters willen zich tonen met een spandoek. Er is ook al een oproep gedaan om witte zakdoeken mee te brengen, waarmee dan gezwaaid zal worden tijdens de wedstrijd om een signaal te geven aan het bestuur. In Spanje is dit een veel voorkomend gebruik van de socio's als ze niet akkoord gaan met de gang van zaken.

Een deel van de getroffen supporters moest twee jaar geleden ook al hun vaste plaats opgeven toen Marc Coucke in hun tribune VIP-plaatsen wou maken. Ze verhuisden dus gedwongen en zien zich nu weer benadeeld.