Bij Genk leert men Didillon iets helemaal anders aan: "Hij moet minder reageren en meer voorkomen"

Thomas Didillon zijn transfer naar Genk heeft de club nog geen windeieren gelegd. De doelman paste zich onmiddellijk aan. Al zegt keeperstrainer Guy Martens dat er wel nog werk aan is.

Bij Genk moet een doelman meer kunnen dan enkel ballen stoppen. "Samengevat willen wij van een 2D-keeper een 3D-keeper maken, die door te anticiperen een dimensie toevoegt aan zijn spel, in plaats van af te wachten waar die bal komt en dan te reageren. Daarbij moet een doelman meer in de ruimte komen, mee voetballen en voorkomen in plaats van te reageren", aldus Martens in S/V Magazine.

Didillon zou normaal nooit bovenaan het lijstje staan bij Genk. "Hij is een goeie doelman, maar wel een reactieve. Zijn mindset is defensief, terwijl wij keepers proberen duidelijk te maken dat je problemen ook vaak kan voorkomen. Ik ben aangenaam verrast door de stappen die hij in een paar weken gezet heeft. Hij pikt de zaken en snel goed op."