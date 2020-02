OFFICIEEL: Zulte Waregem ziet nog pion vertrekken op uitleenbasis

Luka Zarandia verlaat Zulte Waregem. De Georgiër trekt naar het Kazachse Tobol Kostanay, dat hem huurt tot het einde van het seizoen. De tweevoudige international was mede door de komst van Dompé en Srarfi overbodig geworden bij Essevee.

Luka Zarandia speelde pas sinds vorige zomer aan de Gaverbeek. Hij kwam voor een miljoen euro over van het Poolse Arka Gdynala. Er werd veel verwacht van de vaardige flankspeler. Hij starrte in de competitie elf keer in de basis en vier keer mocht hij invallen. Scoren deed hij niet.

Door de inkomende transfers van Dompé en Srarfi werd het duidelijk dat Essevee dit seizoen niet meer op de Georgiër rekende. Hij wordt nu dan ook tot het einde van het seizoen uitgeleend aan Tobol Kosanay, dat vorig seizoen op een vierde plaats eindigde in de Kazachse hoogste klasse.