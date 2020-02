Anthuenis vond dat Anderlecht een kapitale fout maakte: "Die twee afwezigheden voel je, ze hadden hun plaats op het veld"

De strijd om Play-Off 1 komt zo stilaan in zijn beslissende fase. Voor Anderlecht ziet het er alsmaar benarder uit. Paars-wit moet zondagavond absoluut winnen van Eupen. Aimé Anthuenis blijft een believer.

'Ik denk dat Anderlecht het nog haalt", zegt de ex-coach van ondere andere Anderlecht aan La Capitale. "Ze hebben een makkelijker programma dan de concurrentie. Het verlies tegen Standard van vorige week kan Genk duur komen te staan. Het vertrek van Berge en Samatta heeft hen ook pijn gedaan."

Anderlecht of Mechelen

"Het zal voor plaats zes gaan tussen Anderlecht en KV Mechelen, en Anderlecht gaat het winnen. KV Mechelen won vorige week wel van Anderlecht, maar dat stond al met tien. Daarvoor verloor KV Mechelen vier keer op rij. Als Anderlecht nog 9 op 12 haalt, zitten ze volgens mij in Play-Off 1. En dat lijkt me haalbaar."

Trebel & Kums

Al schoot paars-wit volgens Anthuenis zichzelf wel in de voet door twee spelers te laten vertrekken: "Voor mij was het fout om Trebel in de tribune te zetten en Kums weg te doen. Ik ken de extra-sportieve redenen niet, maar die twee afwezigheden voel je."

"Ze hadden hun plaats op het veld. Een mix van hen en jonge spelers als Sambi Lokonga, die een uitstekende indruk maakt, had goed kunnen werken."