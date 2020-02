Musona heeft het gehad met Anderlecht: "Ik wil nooit meer een truitje van Anderlecht aantrekken"

Knowledge Musona mag deze namiddag niet meespelen met Eupen tegen Anderlecht omdat paars-wit nog een (groot) deel van zijn loon betaalt. De Zuid-Afrikaanse aanvaller is echter klaar met Anderlecht. "Ik hoop dat er een oplossing gevonden wordt voor de eerste training volgend seizoen."

Musona heeft nooit echt veel kansen gekregen bij Anderlecht. Toen Kompany arriveerde liet die hem direct weten dat hij geen beroep op hem meer ging doen. Een verbreking van zijn contract was blijkbaar ook geen optie. "De club zei me dat het niet mogelijk was. Anderlecht vroeg geld aan de geïnteresseerde clubs. Waarom doen ze dat voor een speler die geen seconde gespeeld heeft? Er waren Zuid-Afrikaanse clubs die me wilden, maar geen geld voor de transfer wilden geven", zegt hij in La Dernière Heure.

Zijn salaris was ook een spelbreker. "Maar als Anderlecht geen geld gevraagd had, hadden die geïnteresseerde clubs genoeg budget gehad voor mijn salaris. En je moet ook niet geloven dat het een buitensporig salaris is. Ik verdien dat geld. Ik speelde goed bij Oostende en dus was het logisch dat ik een beter contract kreeg bij Anderlecht.

De aanvaller heeft wel nog twee jaar contract bij Anderlecht. "Ik hoop dat ik nooit meer een truitje van Anderlecht moet aantrekken. Ik hoop op een oplossing voor de voorbereiding. En als Anderlecht de zaken moeilijk blijft maken, blijf ik daar. Maar dat is voor niemand goed, denk ik."