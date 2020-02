Leider Club Brugge wil vertrouwen tanken met oog op Manchester, maar wie zet Clement in de spits?

Club Brugge wil in eigen huis ongeslagen blijven en mikt daartoe ook tegen Sporting Charleroi op een deugddoende overwinning. Want: er komen drukke weken aan.

Na de 1-1 tegen Manchester United wil Club Brugge met vertrouwen richting terugwedstrijd in de Europa League toeleven. Dan moet het in eigen huis de maat nemen van Charleroi, de verrassende nummer drie in het klassement na 26 speeldagen.

De kloof tussen beide teams is dertien punten, al wordt dat bij de start van de play-offs uiteraard gehalveerd. De Zebra's willen na de knappe prestatie enkele weken in eigen huis tegen blauw-zwart ook nu een resultaat halen tegen de leider.

Bij Club Brugge zit Eder Balanta ondanks een gezwollen oog gewoon in de selectie, al is het nog maar de vraag of hij kan spelen. Ruud Vormer wordt dan weer wel opnieuw in de basis verwacht, terwijl ook Sobol in de selectie zit.

Wie Philippe Clement in de spits zal posteren? Dat is nog onduidelijk. Diatta is overbelast en er niet bij, Krmencik zit wel opnieuw in de selectie.

De thuisploeg is grote favoriet voor het duel om 14.30 uur in Jan Breydel. Met een gokje op de Zebra's kan u wel enorme zaken doen!