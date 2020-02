Vande Walle ziet gelijkenissen tussen Clement en Belhocine: "Nieuwe bezems..."

Philippe Vande Walle ziet dat Charleroi deze namiddag kans maakt tegen Club Brugge. Hij ziet ook gelijkenissen tussen zijn twee ex-clubs, vooral als het op de trainers aankomt.

Karim Belhocine doet het opmerkelijk goed met Charleroi. "Belhocine is wat ze in het Frans noemen een rassembleur: een peoplemanager die zijn spelersgroep samenhoudt. Die elke speler kan blijven motiveren, ook de niet-titularissen. Hij kan zijn spelers overtuigen van zijn visie", legt Vande Walle uit in De Zondag.

"Eén bemerking: velen zeggen dat hij het systeem van Mazzu heeft gefinetuned. Dat is wel zo, maar dat komt eerder doordat nieuwe bezems schoon vegen. Ik bedoel daarmee dat het met een nieuwe trainer vaak geweldig goed, maar een paar jaar later verwatert dat opnieuw. Onder Mazzu was het wauw-gevoel verdwenen."

Dat gevoel heeft hij ook bij Philippe Clement. "Hier even aan een oortje trekken, daar blij zijn, kunnen lachen. En ook hier weer die bezems. Tot voor een paar weken was alles schitterend aan Club, het beste Club Brugge ooit, zo werd er geopperd. Dat was het verrassingseffect Clement. Maar intussen beginnen veel ploegen het antwoord te vinden op de machine Club Brugge. Zo is de perceptie ontstaan dat Club minder goed speelt."