KVM-sterkhouders na 4-0: Van Damme tegen het niet vieren tegen ex-club, De Camargo al goed naar Genk gekeken

Het was genieten voor wie bij KV Mechelen zaterdagavond tussen de lijnen stond. Joachim Van Damme en Igor de Camargo kropen weer in hun gebruikelijke rol: de ene heerste op het middenveld, de andere was opnieuw o zo belangrijk voorin. Beiden pikten ze hun doelpuntje mee.

Met een mooi doelpunt kort na rust haalde Van Damme alle spanning uit de wedstrijd. Nadat Jackers moest ingrijpen en diens trap voor de voeten van de KVM-middenvelder belandde, aarzelde deze niet. "De bal kwam er heel rap aan, ik had geen tijd om na te denken. Dat was waarschijnlijk in mijn voordeel", lacht Van Damme.

Bij de viering van dat doelpunt hield Van Damme zich niet in, ook al was het dan tegen zijn ex-club. "Ik vind het zonde als een voetballer niet viert als hij scoort. Ik ben daar tegen. Het zou raar zijn dat je triestig kijkt als je een doelpunt maakt. Ik vind het wel spijtig dat Waasland-Beveren in deze positie zit."

Mechelen daarentegen ontpopt zich tot de grootste uitdager van Genk voor die zesde plaats. Kan Malinwa op basis van kwaliteit ook blijven wedijveren met de Limburgers? "Ik heb de wedstrijd van Racing Genk tegen Kortrijk gezien", zegt Igor de Camargo. Tussen de lijnen was te verstaan dat hij niet overdonderd was door het niveau. "Ik denk wel dat wij het potentieel hebben om play-off 1 te bereiken. Daar gaan we alles voor doen."

De Camargo wil zich nu ook niet te veel focussen op Genk. "We moeten naar onszelf kijken en niet te veel bezig zijn met de tegenstander. Een beslissende Genk-KVM op de slotspeeldag? De volgende wedstrijd is tegen Sint-Truiden." En wat denkt Van Damme? "We mogen niet overmoedig worden of denken dat we in Sint-Truiden zomaar de betere ploeg zijn. We moeten opnieuw strijd leveren en van daaruit ons voetbal spelen."