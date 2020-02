De filosofie van Storck die succes oplevert: "Of je volgt mij, of je verdwijnt"

Straffer dan wat hij vorig seizoen met Moeskroen gedaan heeft... Bernd Storck is Cercle Brugge uit de miserie aan het halen. "Maar we zijn er nog niet..."

Philippe Saint-Jean stookte voor de match de gemoederen op door te zeggen dat Storck als een storm door een club raast en een leemte achterlaat als hij vertrekt. Daar kon de Cercle-coach alvast niet mee lachen.

"Die man was bij Moeskroen verantwoordelijk voor de beloften toen ik bij de club kwam", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Ik trof een puinhoop aan en hij kon mij echt niet helpen. Of je volgt mij, of je verdwijnt: zo eenvoudig is het. Ik wist natuurlijk dat ik geen geschenken zou krijgen van Moeskroen. Terugkeren bij een club waar je gewerkt hebt, is nooit gemakkelijk."

Storck ziet dat de kloof gedicht is en dat Cercle alles in eigen handen heeft nu. "De spelers voeren het plan nu ook perfect uit. Tijd was lang onze voornaamste tegenstander en het is ook jammer dat de versterkingen geen twee weken vroeger kwamen. Maar het is wat het is. We hebben nu evenwicht en stabiliteit."