Vercauteren legt uit waarom Murillo zonder problemen in het team is gekomen (en kan uitblinken)

Anderlecht heeft nog eens een back die in de zestien van de tegenstander komt en met goeie assists kan uitpakken. Amir Murillo werd op zijn data gescout en dat lijkt paars-wit geen windeieren te gaan leggen.

De Panamese rechtsback kwam tegen Eupen opvallend veel in het aanvallend spel voor, zelfs toen de Oostkantonners nog met elf stonden. "Weet je wat het is? Ik spreek niet van zijn kwaliteiten, want die zijn er duidelijk. Maar hij heeft ook de tijd gehad om in te lopen. Hij is vroeger gekomen en kon zonder druk meetrainen (Anderlecht haalde Murillo al begin december, nvdr.). Hij kon zich integreren voor hij speelgerechtigd was. Dat is belangrijk. Andere jongens moesten er zonder voorbereiding aan beginnen."

Vercauteren heeft het onder meer over Marko Pjaca, die ook wel een goeie indruk liet in de eerste helft. "Hij heeft het niet slecht gedaan, maar ik heb ook nog werkpunten gezien. Het was een bevredigende prestatie, maar hij kan nog beter."