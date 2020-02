Ex-ref haalt zwaar uit: "Enkel de buitenspellijn wordt nog juist getrokken in dat VAR-busje"

Er is weinig begrip voor de beslissingen van de refs in Club Brugge-Charleroi. De bezoekers mochten zich bekocht voelen, vindt ook ex-ref Serge Gumienny. Die gaat er trouwens met de botte bijl door.

Gumienny begrijpt niet hoe de VAR niet tussenkwam bij de fout van Dennis en de penalty op Fall. "Ik ben vooral benieuwd naar wat het 'Referee Office' maandag te vertellen heeft. Zullen ze opnieuw hun vaste goednieuwsshow opvoeren en verklaren dat alle beslissingen juist waren? Dat hebben ze de voorbije weken voortdurend gedaan, alsof het project positief moet en zal beoordeeld worden. Die overbescherming van de (VAR-)scheidsrechters is nefast voor de geloofwaardigheid van onze arbitrage", klinkt het in HBvL.

"Het enige wat nog juist gebeurt in de VAR-busjes is het trekken van de buitenspellijn. Daar zitten ze tot op de millimeter juist, terwijl ze zich in alle andere gevallen verschuilen achter het goedkope excuus van clear error.”