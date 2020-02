Arnauld Mercier reageert na zijn ontslag en weet wat er misliep: "Ik hoop uit de grond van mijn hart dat ze zich nog redden"

Zondagavond toverde Waasland-Beveren een laatste manoeuvre uit de mouw om zich op het hoogste niveau te handhaven. De club bedankte Arnauld Mercier voor bewezen diensten en zette Dirk Geeraerd aan het sportieve roer, in de hoop dat hij het tij in de drie resterende matchen nog kan keren.

Arnauld Mercier kreeg de rekening gepresenteerd daags na de zware 4-0 nederlaag op het veld van KV Mechelen. Onder de Franse coach, die Adnan Custovic in augustus al kwam opvolgen, pakten de Waaslanders 19/63. Onvoldoende om de ploeg van de laatste plaats te houden.

Geen offensieve slagkracht

"Ik begrijp de beslissing niet", reageerde Mercier verrast bij Het Nieuwsblad. "Nooit had ik het gevoel dat de spelers mij in de steek hebben gelaten. Het is jammer dat ik niet kan afmaken waar ik aan begonnen ben en dat is de club in eerste klasse houden."

Hoewel de Fransman verrast werd door het ontslag trapt hij niet na. Hij legde wel de vinger op de wonde. "Een gebrek aan efficiëntie heeft ons te veel punten gekost. Er moest echt wel aanvallende versterking komen tijdens de winterstop. Ik hoop dat mijn ontslag geen fatale beslissing is geweest en dat de club zich nog kan redden", besloot hij.