Antwerp en Ritchie De Laet halen opgelucht adem

Antwerp is de jongste wedstrijden zoekende, vooral naar het offensieve rendement. Extra belangrijk dus om terwijl defensief de zaken op orde te houden en in dat opzicht kan Ritchie De Laet een belangrijke rol spelen. Zeker nu zijn blessure lijkt mee te vallen.

Het was toch even de adem inhouden toen de verdediger zich bezeerde aan de knie tijdens de opwarming voor aanvang van de wedstrijd bij Standard. De Laet heeft al wel meer te kampen gehad met last aan de iliotibiale band. Daarom werd er gevreesd voor een ernstige blessure.

Inmiddels is er goed nieuws: de populaire cultfiguur zal niet voor lange tijd afwezig zijn. De Laet is onder de scanner gegaan en kreeg maandag ook een injectie. In principe kan hij gewoon opnieuw meetrainen met de spelersgroep. Zeker en vast een meevaller voor stamnummer 1, want De Laet is één van de spelers die ook in de meest recente wedstrijden nog in prima vorm verkeerde.