Vukovic hunkert na halfjaar blessureleed naar plek onder de lat: "Als Didillon zo blijft spelen, wordt het moeilijk"

Danny Vukovic is 'back'. Meer dan een half jaar nadat de doelman zijn achillespees afscheurde, traint hij opnieuw mee met de spelersgroep in Genk. Zijn plek onder de lat opnieuw veroveren, is wel nog iets anders. Dat beseft ook de 34-jarige Australiër.

Vukovic is in de eerste plaats blij om opnieuw het gras te betreden. "Het is leuk om eens niet in de 'gym' te zitten, zoals de voorbije vijf maanden", klinkt het in Het Laatste Nieuws. "Ik lig een maand voor op schema. Normaal gezien zou ik eind maart opnieuw op het trainingsveld moeten staan, maar ik heb nu al groen licht gekregen.

De routinier heeft vanop afstand de keeperskwestie in Genk kunnen analyseren. Het begon met Gaëtan Coucke in doel te zetten. "Hij zat in een ritme van drie wedstrijden per week, dan krijg je geen rust. Noch mentaal, noch fysiek. Coucke is erin gekomen op het moment dat de ploeg op zoek was naar zichzelf."

Vandevoordt beleefde dan weer een CL-debuut in mineur. "Die wedstrijd tegen Napoli was zijn vierde officiële wedstrijd. Hoeveel doelmannen kunnen zeggen dat hun vierde match als prof er eentje in de Champions League was? Het getuigt van grote klasse dat hij zich in die wedstrijd, in die setting gewoon herpakte. Ik ken een doelman die iets gelijkaardigs overkwam, Mathew Ryan. Kijk waar hij nu staat."

En Didillon? "Hij is een uitstekende doelman en een geweldige kerel." Vukovic hoopt dit seizoen opnieuw onder de lat te staan, al beseft hij dat dit geen eenvoudige zaak zal worden. "Als Didillon zo blijft spelen, wordt het moeilijk."