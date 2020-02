Dirk Geeraerd moet Waasland-Beveren in eerste klasse houden: "Misschien krijg ik er later spijt van, maar ik doe het toch"

Dirk Geeraerd volgt Arnauld Mercier op als hoofdtrainer van Waasland-Beveren en zijn missie is duidelijk: de club in de resterende drie wedstrijden behoeden voor degradatie naar de Proximus League.

Het is niet de eerste keer dat Dirk Geeraerd het moet overpakken wanneer Waasland-Beveren zich in een penibele situatie bevindt. "Het is een beetje mijn lot. Het bestuur kon op korte termijn geen nieuwe trainer halen die de club en de competitie kent. Ik neem dus mijn verantwoordelijkheid", citeerde Sporza Geeraerd tijdens diens eerste persconferentie.

Punten pakken

De belangen voor de club zijn bijzonder groot, maar de 56-jarige trainer gelooft nog steevast in het behoud. "Het gaat over meer dan over degradatie. Dit gaat over leven en dood en de toekomst van deze club. Later zal ik hier misschien nog spijt van hebben, maar ik durf de uitdaging aan te gaan en ik doe het. De kleedkamer is nog niet dood en de mentaliteit is. Ik geloof nog in deze groep", gaf hij aan.

Als rode lantaarn moet Waasland-Beveren simpelweg punten beginnen pakken. In de laatste vijf ontmoetingen raapte het niets. "Als we geen enkel punt pakken, dan zouden we acht keer op een rij verliezen. Dan verdienen we het niet om in 1A te blijven", besloot hij.