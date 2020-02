Wie pakt de zesde plaats? Deze scenario's en programma's liggen op tafel, mathematisch zijn er nog vier kandidaten

De strijd om play-off 1? Die wordt de komende drie weken nog bikkelhard, zoveel is nu al duidelijk. Enkele kandidaten zijn uitgeschakeld, maar er zijn in principe nog steeds vier kandidaten over.

Standard en Charleroi zijn ondertussen net als Club Brugge en AA Gent mathematisch zeker van play-off 1, Antwerp heeft daar in principe nog een puntje voor nodig. Toch is vooral de strijd om het zesde ticket nog steeds ongemeen spannend. Doordat Genk en KV Mechelen op de slotspeeldag nog tegen elkaar spelen, zijn Moeskroen, Kortrijk en STVV ondertussen mathematisch uitgeschakeld voor de top-6. Nog vier teams kunnen wél de zesde plaats pakken, al is dat niet voor elk team even evident. Genk (41 punten) KRC Genk pakte een erg belangrijke driepunter op bezoek bij KV Kortrijk, maar heeft wel nog een zwaar programma: Club Brugge (thuis), Oostende (uit) en KV Mechelen (thuis). Dat laatste duel zou een mogelijk rechtstreeks duel om play-off 1 kunnen worden. Met wie weet toch nog ergens een derde hond die kan profiteren van een gelijkspelletje tussen beide ploegen. KV Mechelen (40 punten) Malinwa vermorzelde in eigen huis Waasland-Beveren en heeft zo een 6 op 6 te strikken. Het programma van de Kakkers is de twee komende wedstrijden ook niet zo lastig als dat van Genk. Genoeg reden om dus vanop plek 6 naar de Luminus Arena te trekken? Het zou zomaar kunnen, in onze polls van de voorbije weken zijn de Maneblussers uitgegroeid tot de favoriet. Programma KV Mechelen: STVV (uit), Eupen (thuis) en Genk (uit). Anderlecht (37 punten) Paars-wit tankte afgelopen weekend vertrouwen met een ongeziene 6-1 overwinning tegen KAS Eupen. Bovendien lijkt het programma van de hoofdstedelingen echt wel mee te vallen de komende weken: Waasland-Beveren (uit), Zulte Waregem (thuis) en STVV (uit). Op papier is dat niet al te moeilijk, maar zelfs bij een 9 op 9 moeten ze bij paars-wit hopen dat Genk en Mechelen steken laten vallen. Mogelijk dat Anderlecht alsnog kan profiteren van het onderlinge duel op de slotspeeldag om als derde hond naar de eindstrijd te gaan. Zulte Waregem (35 punten) Essevee heeft zichzelf de voorbije weken zelf uit de race gespeeld, het puntenverlies bij KV Oostende was de definitieve druppel. Al is er nog steeds een ultiem waterkansje: als het zelfs 9 op 9 haalt en Genk en Mechelen verliezen de komende weken zowat alles, dan kan het nog. Het programma van Zulte Waregem is bovendien ook niet van de poes: Kortrijk (thuis), Anderlecht (uit) en Standard (thuis). Poll? Twee weken geleden was Genk nog de grote favoriet, voor Anderlecht. Vorige week steeg KV Mechelen met stip: 55% onder jullie ziet hén de zesde plaats pakken. En wat denkt u na speeldag 27? Wie heeft de wind in de zeilen? Laat het ons weten!

Wie haalt play-off 1? U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... KRC Genk (41 punten) 33% KV Mechelen (40 punten) 53% RSC Anderlecht (37 punten) 13% Zulte Waregem (35 punten) 0% Stem Je kan nog stemmen tot 28/02/2020 13:00.