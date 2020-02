KV Oostende reageert op (uitgaande) transfergeruchten: "Enkel behoud telt op dit moment"

KV Oostende is in een felle degradatiestrijd verwikkeld. De afgelopen dagen werden ook een aantal spelers aan een vertrek bij de Kustploeg gelinkt.

Zo wordt Jelle Bataille nadrukkelijk genoemd bij AA Gent, Michiel Jonckheere bij KV Kortrijk. Sportief manager Guy Ghysel reageerde op de clubsite van KVO.

“Als we met de mentaliteit spelen van tegen Zulte Waregem moet dat zeker lukken. Het komt er enkel op aan om de efficiëntie omhoog te krijgen. Op Standard behaalden we ook bijna een punt, waarom zou dat zaterdag op Antwerp niet kunnen?”

“Het is hier de voorbije maanden zelden rustig geweest, maar nu moet de focus enkel en alleen op het sportieve liggen.”

“In de media circuleren intussen ook spelersnamen die worden gelinkt aan andere clubs, maar ook dat mag geen afleiding zijn. Achter de schermen worden er gesprekken gevoerd met de Amerikaanse overnemers in verband met het uit te stippelen sportief beleid en de weg die de club wil bewandelen, maar de komende drie weken is er maar één iets van tel: het behoud. Daarna zien we wel.”