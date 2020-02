Droomduo's in de Jupiler Pro League: Mbokani-Refaelov nog beter dan David-Yaremchuk en Vormer-Vanaken

Het Nederlandse databedrijf SciSports heeft een model gemaakt waarin de meest invloedrijke duo's van de Jupiler Pro League voorkomen. Het koppel Lior Refaelov - Dieumerci Mbokani komt er als winnaar uit.

SciSports keek verder dan alleen goals en assists. Het ging kijken naar elke actie tussen twee spelers, gekoppeld aan de verwachte invloed van die actie op het resultaat van een match. Terwijl Club Brugge de top-10 domineert staat er toch een Antwerps duo bovenaan: Lior Refaelov en Dieumerci Mbokani. De vleugelspeler en de aanvaller kunnen elkaar goed winden.

Het duo Vanaken - Vormer komt op de tweede plaats en David - Yaremchuk vervolledigt het podium. Met Mechele - Deli, Diatta - Vormer, Sobol - Vanaken en Diatta Vanaken (plaatsen 4 tot 7) staan er nog vier Brugse duo's in de top-10.

Ook per ploeg werd het meest beslissende duo opgelijst. Bij Anderlecht was dat Saelemaekers - Cobbaut en bij Genk is dat Maehle - Ito. Jelle Bataille en Fashion Sakala van KV Oostende staan zelfs in de top-10 van het algemene klassement.