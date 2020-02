De Bruyne plaatst zich na masterclass tegen Real Madrid naast onder meer Van Himst en Van Buyten

Kevin de Bruyne was de orkestmeester in de zege van Manchester City op het veld van Real Madrid in de Champions League. De Rode Duivel scoorde en liet scoren en schaart zich daarmee in een elitair clubje.

Door zijn doelpunt op de stip tegen Thibaut Courtois, mag 'King Kev' zich de zevende Belg noemen die weet te scoren op Bernabeu. De vorige goalgetters op Madrileense bodem waren Paul Van Himst, Jean-Pierre Janssens, Jef Jurion, Wilfried Puis, Henri Depireux en Daniel Van Buyten. Van bovengenoemd lijstje wist Wilfried Puis zelfs twee keer te scoren. De Bruyne hoopt in de terugwedstrijd in Manchester ongetwijfeld om in de voetsporen te treden van de voormalige linksbuiten van onder meer Anderlecht, Lokeren en Club Brugge. 🇧🇪 Paul Van Himst deed het.

🇧🇪 Jean-Pierre Janssens deed het.

🇧🇪 Wilfried Puis deed het twee keer.

🇧🇪 Jef Jurion deed het.

🇧🇪 Henri Depireux deed het.

🇧🇪 Daniel Van Buyten deed het.

🇧🇪 Kevin #DeBruyne doet het!



Als Belg scoren tegen #RealMadrid ín Bernabéu.#RMAMCI — Jarno Bertho (@JarnoBertho) February 26, 2020