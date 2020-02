Castro pakt derde clean sheet op rij mee: "Alles zelf in handen"

Bram Castro kwam door de blessure van Yannick Thoelen onder de lat te staan bij KV Mechelen. Intussen heeft het 37-jarige sluitstuk zijn derde clean sheet op rij te pakken.

Castro kreeg niet zoveel werk op te knappen, maar wat hij deed was perfect. "Voor een doelman is het natuurlijk altijd plezant om de nul op het bord te houden", knikte hij. "Maar voor ons zijn die drie punten natuurlijk het belangrijkst."

De wind speelde zijn rol. In de tweede helft had KV die in de rug. "Wij gingen het best om met de weersomstandigheden", zag Castro. "We hebben het nog allemaal zelf in handen. Het gaat spannend blijven tot de laatste speeldag."