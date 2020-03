Charleroi blijft rocken in 2020 en stijgt naar derde plaats: "Chapeau voor heel het team"

Karim Belhocine nam met een brede glimlach plaats voor de persconferentie na de Waalse clash tussen Charleroi en Standard. Zijn team was de verdiende winnaar na 90 minuten intens voetbal.

De trainer van de Zebra's ging niet met de eer lopen. Zijn 4-4-2, met Nocholson en Rezaei als aanvalsduo, bracht Standard nochtans vaak in moeilijkheden. "De reeks van 14 matchen zonder nederlaag zetten we in een 4-2-3-1 neer. Het is niet het systeem, maar het zijn de spelers die het verschil maken. Deze zondag heeft het blok van Charleroi getoond dat ze er zin in hadden."

Vanaf het eerste fluitsignaal heeft Charleroi zijn tanden laten zien en die verbetenheid hielden ze 90 minuten vol. "Je moet in alle gelederen top zijn om een match te winnen en dat waren we. De spelers hadden gewoon goesting om duels aan te gaan en te winnen, om tweede ballen te winnen en om veel meters te maken, of het nu vooruit of achteruit was. Goesting en solidariteit, daar hebben we de match mee gewonnen. Chapeau voor heel het team", besloot Belhocine.