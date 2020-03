Hannes Wolf is fier op zijn spelers, maar zag arbitrage toch weer gekke dingen doen: "Weet niet wat de richtlijn is, maar is zuur"

KRC Genk slikte in minuut 94 nog een tegendoelpunt tegen Club Brugge. En dus was de ontgoocheling groot bij de Limburgers.

"We wilden knokken met de hele ploeg en ik ben heel fier op hoe ons ploeg het heeft gedaan. Club Brugge is een heel sterk team en we hebben er ons naast gezet, ook al hadden ze heel grote kansen", aldus Hannes Wolf in zijn analyse.

"Ik denk niet dat het onverdiend is dat Club Brugge hier heeft gewonnen. Toch hebben er weer details de wedstrijd beslist, ook al was onze mentaliteit heel goed", aldus de coach van KRC Genk in zijn reactie na de 1-2.

Arbitrage?

Bij die details hoort ook de arbitrage: "We moeten er niet te veel over doorgaan, maar wat mij betreft is het echt een strafschop bij de handsbal van Rits en er had ook een rode kaart kunnen zijn voor Club Brugge. Dan krijg je misschien een andere wedstrijd."

"Ik ken de richtlijnen niet precies voor de VAR, maar misschien had hij wel kunnen tussenkomen. Ach, het is nu gebeurd. Dit is zuur, maar we moeten verder kijken naar de toekomst." Mats Rits van zijn kant reageerde ook op zijn mogelijk handspel: "Ik denk dat de bal geschampt wordt via mijn hoofd op mijn arm, maar voor mij was het zeker niet bewust en dus geen penalty."