Standard-doelman Bodart na kansloze nederlaag: "Kan niet verklaren wat hier allemaal is misgelopen"

Standard ging zondagavond de boot in op het veld van Charleroi. De Rouches waren niet op niveau en verloren met 2-0.

“We speelden vandaag tegen een team dat er duidelijk meer zin in had dan wij”, was Standard-doelman Arnaud Bodart achteraf eerlijk.

“Ze waren beter in de duels en wonnen alle tweede ballen. We werden al snel weggeduwd en konden Charleroi niet uit evenwicht brengen. Ik kan moeilijk uitleggen wat hier allemaal is misgelopen. Dat zullen we deze week moeten analyseren.”

Dorian Dessoleil opened de score na het half uur. Bodart zag er wat ongelukkig uit in die fase. “Misschien liet ik die hoek wat te veel open, maar ik gleed helemaal weg. Het veld lag er dramatisch bij. Zeker in die doelzone.”