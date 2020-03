Topschutter van 1988 Cisse Severeyns laat zijn licht schijnen op strijd tussen Jonathan David en Dieumerci Mbokani

De strijd om de Gouden Stier in de hoogste Belgische voetbalklasse belooft erg spannend te worden. Jonathan David was even topschutter nadat hij een hattrick scoorde tegen STVV. Een week later deed Dieumerci Mbokani hetzelfde tegen KV Oostende.

Maar wie mag zich na play-off 1 de topschutter van de Jupiler Pro League 2019/20 noemen? We legden ons oor te luister bij Cisse Severeyns, de topschutter van 1987/88. Hij maakte als jonge knaap 24 goals voor Antwerp, toen nog in een competitie met 18 ploegen. De spits speelde toen 33 van de 34 matchen.

Mbokani streepje voor

"Weet je wat het grappige is? Als Mbokani het haalt, ben ik niet langer de laatste topschutter die Antwerp afleverde. Wordt het David (20), dan is het er eindelijk nog eens een die even jong is als ik. Alleen Lukaku was een jongere topschutter na '88", lachte Severeyns. David is zes dagen jonger, Severeyns de opeen na jongste, naoorlogse topschutter.

David en Mbokani scoorden allebei al 18 keer, Severeyns strandde op 24. "Het kan dat ze daar nog over gaan. Daarvoor moeten ze nog zes keer scoren op twaalf matchen, of een keer om de 180 minuten. Dat is haalbaar."

Van de twee topkandidaten heeft de Congolees toch een streepje voor bij Sevreyns. "Hij is meer de echte spits, dus hij maakt wat mij betreft meer kans. Hij focust zich op de grote rechthoek, terwijl David vaak uit de tweede lijn moet komen. Met zijn leeftijd is het toch verbazend dat hij al zo'n neus voor goals heeft. Mbokani heeft ook nog de ervaring in zijn voordeel. Zijn recente hattrick is mogelijk een prikkel om de laatste rechte lijn naar het seizoenseinde stevig in te zetten. We weten dat hij kan pieken."