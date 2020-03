Dit is ons Team van de Week!

Zoals elke speeldag gingen we ook dit weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje.

Doel

In doel posteren we deze week Moser. Hij hield de nul voor Cercle Brugge en dat was echt wel bijzonder belangrijk in operatie redding voor De Vereniging. Zijn straffe reddingen zorgden voor een ongeziene 12 op 12!

Verdediging

Clinton Mata was ook in de Genkse Luminus Arena onverzettellijk achterin. Bovendien draaide hij ook enkele keren goed mee in aanvallend opzicht. Chatziisaias is dé ontdekking bij Cercle Brugge de laatste weken, Tuta is stilaan dé ontdekking bij KV Kortrijk op zijn beurt.

Middenveld

Op het middenveld hebben we heel wat volk staan. Mats Rits was zeer belangrijk voor Club Brugge met zijn doelpunt, Makarenko staat er opnieuw helemaal en ook Vlap begint stilaan zijn draai te vinden. Morioka regelde het middenveld van de Zebra's.

Aanval

Voorin kiezen we voor Dieumerci Mbokani, die zorgde voor een hattrick tegen KV Oostende en zo opnieuw co-topschutter is. Hij wordt geflankeerd door Ito en Storm, die beiden meer dan hun ding deden voor hun team.

Dat levert dan onderstaand elftal op: