Joris Kayembe tevreden na de overwinning tegen Standard: "Het is een enorm belangrijke zege"

Sporting de Charleroi won de Waalse derby tegen Standard met 2-0. Charleroi was de hele wedstrijd de betere ploeg en de welverdiende overwinning bracht de Zebra's naar de derde plaats met 51 punten.

Sporting de Charleroi zette een geweldige prestatie neer ten opzichte van Standard. "We waren goed begonnen en het is een verdiende overwinning. We moeten op deze wedstrijd voortbouwen om de reguliere competitie goed af te ronden", aldus Joris Kayembe achteraf.

De Zebra's speelden een bijna perfecte wedstrijd, waarbij ze weinig kansen weg gaven en zelf twee keer konden scoren. "De coach had ons gevraagd om het Standard van de eerste tot de laatste minuut moeilijk te maken," zei hij. "Het blok bleef goed op zijn plaats. We hebben goed gereageerd tegen één van onze rivalen in play-off 1 en nu moeten we die goede prestaties in het achterhoofd houden en verder gaan. We hebben een heel goed team waar andere ploegen zich zorgen over maken. Dat is de kracht van Charleroi", aldus de voormalige speler van FC Porto en FC Nantes.

Standard was niet in staat om Charleroi op zondagavond in de problemen te brengen. "We waren sterker op het middenveld. Samuel Bastien? Hij was teleurgesteld aan het einde van het wedstrijd, maar ik heb hem nog niet kunnen plagen. Ik doe het morgen", legt de Zebra met een glimlach uit.

Er zijn nog twee wedstrijden over voor het einde van de reguliere competitie en de start van play-off 1: "We zullen proberen deze eerste fase goed af te ronden. Daarna moeten we de play-offs goed beginnen en laten zien dat we er niet toevallig zijn", besluit Joris Kayembe.