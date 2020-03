Cijfers bewijzen dat Lionel Messi nog niet versleten is, ook Belg bij de 'Fab four' van kansenontwikkeling

Lionel Messi versleten? Dat blijkt toch nog niet uit de cijfers van het voorbije jaar. En samen met hem zijn er nog drie anderen die erg sterk zijn in het ontwikkelen van kansen.

Volgens de cijfers van OptaPro heeft niemand meer absoluut grote kansen weten te ontwikkelen als Lionel Messi de voorbije vijf seizoenen: 158. Daarmee blijft hij Angel di Maria (109) en Kevin De Bruyne (94) heel erg voor.

Als we kijken naar de laatste drie jaar, dan staat Messi (95) ver voor Müller (65) en opnieuw De Bruyne (62). En van het laatste jaar zijn het opnieuwd dezelfde vier namen die worden genoemd als het gaat over het ontwikkelen van kansen.

Diverse analisten zien dat de ster van Lionel Messi bij Barcelona tanende is, omdat er weinig wordt bewogen door hem en vooral rond hem - wat enkele jaren geleden toch helemaal anders was. En toch doet hij ook dit seizoen nog steeds meer dan zijn duit in het zakje.

Hij zorgt voor een grote kans elke 87 minuten en doet daarmee even goed als Kevin De Bruyne. Enkel Müller (elke 73 minuten) en Di Maria (elke 82 minuten) deden het afgelopen jaar beter - zie ook de grafiek. Messi is dus zeker nog niet versleten, zoveel is duidelijk.