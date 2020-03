KV Mechelen hoopt sterkhouder alsnog klaar te stomen voor cruciale wedstrijd in strijd om play-off 1

KV Mechelen staat er goed voor om voor het eerst in zijn bestaan deelname aan play-off 1 af te dwingen. Het heeft virtueel zijn plekje bij de eerste zes beet, maar moet het nu nog over de streep trekken in duels tegen Eupen en rechtstreeks concurrent Genk.

Uiteraard wil het in die twee resterende wedstrijden beroep kunnen doen op zijn beste spelers, maar er zijn wel wat blessurezorgen. Onur Kaya miste de meest recente duels wegens een enkelblessure en Joachim Van Damme zakte op het veld van Sint-Truiden door zijn rug. Van Damme kon op dat moment amper nog stappen en moest ondersteund worden om van het veld te gaan. Ook de trap nemen op Stayen op weg naar de kleedkamers ging uiterst moeizaam. Volgens Het Laatste Nieuws kampte de middenvelder met een lumbago. Zonder Van Damme op het veld stelde Mechelen in Sint-Truiden wel nog de zege veilig. Evaluatie dag per dag Van dag tot dag zal zijn blessure geëvalueerd worden door een specialist. KV Mechelen gaat er alleszins alles aan doen om hem klaar te krijgen voor de wedstrijd in het AFAS-stadion tegen Eupen zaterdag. Van Damme is immers één van de grote sterkhouders dit seizoen bij KVM. In de vorige thuiswedstrijd kwam hij nog tot scoren tegen zijn ex-club Waasland-Beveren.





