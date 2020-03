Chatelle ziet steeds meer beslissingen in voordeel Club en haalt uit naar Pots: "Het stapelt zich op en dat is vervelend"

Scheidsrechterlijke beslissingen doen wel vaker de gemoederen oplaaien in onze competitie. Dat is des te meer het geval sinds de wedstrijd Genk-Club van afgelopen weekend. Kouassi werd niet bestraft voor een zware fout en langs de andere zijde kwamen Diatta, Balanta en Rits goed weg.

Thomas Chatelle, ex-speler van onder andere Genk en Anderlecht, komt er op terug in het programma 'Le Grand Debrief'. "Een club die bevoordeeld wordt, ik heb het daar moeilijk mee. Het is begonnen met een bal op de lijn, waarbij het doelpunt van Brugge toch toegekend werd. Niemand kan zeggen of die bal achter de lijn was", verwijst Chatelle naar Club-Antwerp van begin februari.

Volgens hem zijn er sindsdien wel meer beslissingen geweest in het voordeel van blauw-zwart. "Het stapelt zich op en dat is vervelend. Tim Pots zegt dat het voor hem geen handspel is van Rits. Hij zegt ook dat het geen rode kaart is voor Balanta. Dat is de interpretatie van iemand die professioneel scheidsrechter was. Je kan zeggen dat hij niet één van de besten was, dat is een andere discussie."

Chatelle is het duidelijk niet eens met de ex-ref en zag nog een andere fase in Genk-Club die volgens hem strenger bestraft mocht worden. "Als ik Diatta een speler zie aantrappen die op de grond ligt. Sorry, voor mij is dat rood, dat is bewust."