16-jarige sensatie lijkt Manchester United te weigeren en is op weg naar de Bundesliga

Jude Bellingham is razend populair bij de Europese topclubs. Zo was Manchester United in januari dichtbij een transfer, maar nu lijkt de jonge middenvelder van 16 jaar oud toch voor de Bundesliga te kiezen.

Jude Bellingham wordt gezien als een middenvelder met een enorm potentieel. De 16-jarige Brit speelde dit seizoen al 34 wedstrijden in alle competities samen bij Birmingham. Daarin kon hij vier keer scoren en drie assists geven. Aangezien Bellingham nog zo jong is en toch al een vaste stek heeft bij een ploeg in de Championship, valt hij in de smaak bij enkele Europese topploegen. Zo was Manchester United dicht bij de middenvelder in januari. De transfer ging uiteindelijk niet door. Nu zou Bellingham volgens BBC dicht bij Dortmund staan. De topclub uit de Bundesliga zou maar liefst 30 miljoen pond over hebben voor de 16-jarige Brit. Dortmund zou wel eens de ideale stap kunnen zijn voor Bellingham, want bij de Duitse topclub komen ook andere jonge spelers zoals Haaland, Sancho en Reyna helemaal tot ontplooiing.