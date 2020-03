Preud'homme ziet speler na maanden blessureleed opnieuw op training verschijnen

Op twee speeldagen van het einde is Standard al zeker van deelname aan play-off 1. In die play-offs zal Michel Preud'homme over een extra wapen kunnen beschikken.

Noë Dussenne verscheen woensdag namelijk opnieuw op training bij de Rouches. De centrale verdediger viel eind augustus uit met een gescheurde kruisband en kwam daardoor nog niet verder dan vier optredens dit seizoen. Nu is Dussenne dus op de terugweg. Geen overbodige luxe voor de Luikenaars. Centrale verdediger Dimitri Lavalée is er namelijk naar het achterplan verwezen sinds duidelijk werd dat hij na het seizoen de overstap maakt naar het Duitse Mainz. 👀 Look who’s back 😁



